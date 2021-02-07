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أخبار العالم

انخفاض في درجات الحرارة ورياح .. توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:20 ص
علم السعودية
علم السعودية
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شيماء مصطفى
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، بيانًا عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تسجل البلاد انخفاضا في درجات الحرارة مصحوبًا بنشاطٍ في الرياح السطحية مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال تقرير الأرصاد إن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

ومن جانبه، توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي حتى الأربعاء المقبل.

وقال الحصيني، على حسابه بموقع "تويتر": "حالة #عطاء، متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد 25 لصباح الإثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران".
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