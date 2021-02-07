أعراض تحذيرية لجلطات الشرايين التاجية .. واحم نفسك بهذه الطرق

الأزمات القلبية جميعها خطيرة لكن أخطرها عندما تحدث الأزمة القلبية في الشريان التاجي الأمامي النازل LAD المسمي بصانع الأرامل وت كون الإصابة كبيرة والتلف في العضلة مؤثرا والأعراض شديدة.









الأكثر عرضة للإصابة





عميد معهد القلب السابق، أنه من الممكن أن يحدث اختلال مفاجيء في كهرباء القلب يؤدي إلى السكتة القلبية حيث يغذي حوالي ٤٠٪؜ من عضلة القلب ومعظم البطين الأيسر الذي يعتبر مضخة الحياة. من جانبه أكد الدكتور جمال شعبان





ولفت إلى أنه يوجد في القلب ٣ شرايين تاجية الأيسر النازل وهو الملقب صانع الأرامل والشريان التاجي الدائري أو المنجلي والشريان التاجي الأيمن أو الخلقي.





وأكد أن جلطة الشريان تحدث على جزء متصلب داخل الشريان في الأشخاص الأكثر عرضة المصابين بضغط الدم المرتفع ومن يعانون من مرض السكري المهمل أو من يدخنون بشراهة بالإضافة إلى من يعانون من البدانة وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة واتباع نمط غذائي غير سليم.





أعراض الجلطة القلبية في الرجال





-ذبحة ووجع شديد يوصف كأنه طعنة سكين أو تشريخ وتمزيع بمشرط أو حجر جاثم على الصدر وعدم ارتياح في الصدر مع ضيق شديد في التنفس وعرق غزير وربما غثيان وقيء.





-أحيان كثيرة تأتى ضمن أعراض الجلطة القلبية فى الرجال الشعور بالحموضة في المعدة وحرقة شديدة كأنه ارتجاع في المريء وأحيانًا كأن شخصا يخنقه في رقبته ليذبحه.





أما في السيدات تكون الأعراض أقل نمطية وأقل حدة وربما تنحصر في نهجان بسيط وغثيان وأوجاع في الفك السفلي.





الوقاية تغني عن العلاج





ولفت عميد معهد القلب السابق،إلى أنه لمنع حدوث الجلطة يجب الحفاظ علي الوزن وممارسة المشي يوميا وإتباع نظام غذائي سليم والامتناع عن التدخين والتكيف مع التوتر وضغوطات الحياة .





أكد أنه يجب متابعة الضغط والسكر والكولسترول عند حدوث الأزمة و تناول ٤ اقراص اسبرين أطفال و ٤ أقراص كلوبيدوجريل و قرص نيترات تحت اللسان أو لصقة نيترات علي الصدر.





وفى النهاية لفت إلى ضرورة الاتصال بالإسعاف والتوجه لأقرب مركز للقلب ويفضل أن يكون مجهز بغرفة عمليات قسطرة القلب.



