رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بأشمون ويزور محطة معالجة كفر الخضرة

تفقد اليوم الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس أحمد الباجوري رئيس فرع أشمون أعمال رفع مطابق الصرف الصحي وغرف المياه بطريق مونسه جريس - منشأة جريس بمركز أشمون بعد تعلية الطريق بمقدار متر لزوم القيام بأعمال الرصف الأمر الذي يستلزم رفع المطابق وغرف المياه بمنسوب الأسفلت قبل إتمام عملية الرصف.





وشدد علي نهو الأعمال في المواعيد المحددة مع ضمان جودة التنفيذ لضمان إستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.





وناشد نجيب، أثناء لقائه عددا من المواطنين بتلك القرى، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة تقديم الخدمات.



