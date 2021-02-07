جريمة في حق الوطن.. محافظ الشرقية يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق الزنكلون

تمكن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من ضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق الزنكلون الزقازيق وذلك خلال عودته من متابعة فاعليات اليوم الثاني للحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، بمقر الوحدة البيطرية بقرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

أعطى المحافظ تعليماته لرجال المرور بسحب رخصة قيادة السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، مؤكدًا أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.





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ووجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالبًا أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور.

وعلي جانب آخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات ، مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام ، والذي يضم قاعتين للتدريب ومعمل للإختبار وذلك للإطمئنان على سير العمل به وما يقدمه من خدمات في مجال الحاسب الآلي وتنظيم دورات في مجالات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك وبورصة - تحكيم دولي – مكافحة الفساد المالي والإداري ) بالإضافة إلى تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للطلبة والطالبات بجميع مراحل التعليم المختلفة وتدريب شباب الخريجين على أستخدام أساليب التكنولوجيا المختلفة بما يتيح لهم فتح آفاق جديدة لفرص العمل .

أشاد المحافظ بمستوى الخدمات المقدمة بالمركز، مطالبًا ببذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمترددين على المركز.