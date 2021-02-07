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أخبار العالم

عشرات القتلى في الهند في 24 ساعة.. ما هو السبب؟

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:16 م
فيضانات الهند
فيضانات الهند
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محمد علي
أدت فيضانات كارثية في الهند إلى موت العشرات من الأشخاص في وقتٍ متقارب، بينما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين، وسط تحركٍ من السلطات للبحث عنهم، وانتشال ما قد تكون جرفته المياه إلى مناطق نائية، وفق ماذكرت صحيفة هندوستان تايمز.

أفادت الصحيفة بمصرع 150 شخصًا جراء الفيضانات المفاجئة التي كان السبّب ورائها انهيار كتلة جليدية ضخمة في منطقة شامولي بإقليم أوتاراخاند.

وذكرت الصحيفة إن القتلى وفق الحصيلة الأولية المرشحة للزيادة، قد يضاف إليهم 100 آخرون، هم في عداد المفقودين، لكن جهود البحث المكثفة عنهم قيد العمل.

ولفتت الصحيفة إلى أن العدد الكبير للقتلى، على الأرجح قد يكون بسبب إن غالبيتهم من عمال كانوا يقومون يعملون في مشروعٍ للطاقة الكهربائية.

وأدى الانهيار الجليدي إلى ارتفاع منسوب نهر داوليجانا واشتداد قوة تياره المائي فاندفع جارفا كل ما يقع على مساره.

وأكدت مصادر أمنية محلية أن مياه النهر أغرقت عدة مساكن تقع على الضفاف، وشوهدت جثث الغرقى تطفو فوق المياه. 

وقالت شركة الطاقة الكهربائية إن الاتصال بعمالها مفقود حتى الآن، وهو ما يجعل السلطات في حالة استنفار.
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