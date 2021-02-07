إيران تعلن الموعد النهائي لتطعيمات فيروس كورونا

أكدت السطات الإيرانية ممثلة في وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، عن بدء حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي بعد غد الثلاثاء، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.





وأشار نمكي إلى أنه "باستيراد الشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك من روسيا، سيبدأ التطعيم ضد كورونا في إيران يوم الثلاثاء، مع إعطاء الأولوية لموظفي وحدات العناية المركزة في المراكز الصحية".





وأضاف نمكي: "تزامنا مع جهودنا لإنتاج لقاح كورونا والذي يتم بطرق مختلفة، فكانت احدى وعودنا للشعب بأن نبدأ التطعيم في أسرع وقت ممكن، ولأجل ذلك ومن خلال تقييم اللقاحات المنتجة في العالم اخترنا واستوردنا أحد أقل اللقاحات خطورة، وهو لقاح سبوتنيك الروسي".





وتابع: في البداية تعرضنا لكثير من الهجمات، ولكن تحلينا بالصبر واليوم يشاهد الجميع أن الشركات الأوروبية المنتجة للقاحات مثل شركة أسترازينيكا تتطلع للتعاون مع الشركة المنتجة لهذا اللقاح".





وأردف نمكي: "كان شرطنا لاستيراد اللقاح أن يكون قد اجتاز المرحلة الثالثة من الدراسة البشرية، بينما حقنت بعض دول المنطقة هذا اللقاح خلال المرحلة الثالثة من الدراسة البشرية"، موضحا أنه "على الرغم من شراء 16 مليون و800 ألف لقاح من سلة كوفاكس والذي يكفي لثمانية ملايين و400 ألف شخص، فيجب استيراد المزيد لأن هذه الكمية غير كافية".





وبدأت مرحلة الدراسة السريرية للقاح كورونا الذي تنتجه مؤسسة "رازي"، كلقاح يسعى مع اللقاحات الأخرى إلى تطعيم الإيرانيين.



