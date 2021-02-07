ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأكثر دموية.. انهيار جليدي ينهي حياة 4 متزلجين أمريكيين

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:39 م
انهيار ثلجي- أرشيفية
انهيار ثلجي- أرشيفية
Advertisements
قسم الخارجي
لقي 4 أمريكيين مصرعهم في ولاية يوتا الأمريكية، إضافة إلى إصابة 5 آخرين، بسبب انهيار جليدي هو الأكثر دموية في تاريخ هذه الولاية، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

وقال الرقيب في الشرطة الموحدة، ميلودي كاتلر، إن "الانهيار الجليدي اجتاح ثمانية أشخاص، في أوائل العشرينات إلى أواخر الثلاثينيات من العمر، كانوا في مجموعتين يتجولون في الريف".

وحدث الانهيار الجليدي على ارتفاع 9800 قدم (نحو2987 مترا)، بعمق 2.5 قدم (نحو 0.7 متر)، وعرض 250 قدما (نحو 76 مترا).

وذكرت الشرطة أن "جميع المتزلجين الثمانية كان لديهم أضواء تحذيرية من الإنهيارات الثلجية، وهو ما مكن الناجين من إخراج أنفسهم من الثلج".

وأضافت الشرطة أن "الناجين تمكنوا من العثور على الأربعة الآخرين وانتشالهم، لكنهم كانو قد فارقوا الحياة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إجلاء 90 شخصا من شرق ولاية "تيرول" النمساوية بعد وقوع انهيار جليدي

8 قتلى و13 مفقودًا جراء الانهيار الجليدي بطهران

انهيارات جليدية في جنوب النمسا تسفر عن تدمير مبانٍ وإغلاق عشرات الطرق

لحظة تحبس الأنفاس.. الجليد يبتلع متزلجًا أثناء تصوير نفسه.. فيديو

ترشيحاتنا

المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك

الصين تسيطر مجددا على كورونا .. انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية

عاجل.. إغلاق دور السينما ومنع الحفلات وخفض طاقة المطاعم في أبو ظبي

مؤامرة أم مصادفة.. إعلامية: الأيام المقبلة تحمل مفاجآت بشأن فيروس كورونا

غادرت على الفور.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها بسبب وزنها الزائد

جرائم حرب.. البرلمان العربي عن إطلاق طائرة مفخخة باتجاه السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها