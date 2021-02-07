اتحاد طلاب عين شمس يكشف موعد انطلاق حملة محو الأمية بالجامعة









وأوضح " خالد " خلال تصرحاته لـ موقع صدى البلد ، أن الحملة تنطلق داخل كليات الجامعة كلها لمساعدتهم في شرط التخرج الجديد الذي يختص بمحو الأمية وذلك عن طريق تعريفهم ما هو النظام الواجب أن يتبعوا الطلاب وكيفية التعامل مع الأميين ، مؤكدًا على مساعدة الطلاب في إيجاد الأميين الراغبين في التعلم من خلال مركز محو الأمية بالكلية وهو الذي يعتبر أكبر تحد يواجه الطلاب.





وأشار نائب رئيس إتحاد الطلاب، إلى أن الأسر الطلابية قد بدأت مراسم الإنطلاق من خلال الصفحات الخاصة بالإتحاد الطلابي على مواقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك " وإجابة كافة الأسئلة التي يحتاجها الطلاب.





كما شجع الطلاب على الاشتراك في تلك الحملة والتي تعتبر واجبا وطنيا وشرطا أساسيا للتخرج، والتي بإمكانها أن تسهل لهم كافة العقبات التي تواجههم وتواجه زملائهم.





وقال محمد عبد الحميد لاشين " رئيس اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس، خلال تصريحات سابقة له لت صدى البلد ، إن مبادرة القضاء على الأمية في مصر هي من أهم المبادرات التي يركز عليها الاتحاد في الفترة القادمة، حيث تعد الآن جامعة عين شمس هي المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعات.

ونوه إلى أن سيتم هذا العام تكثيف الجهود لتنفيذ الخطط والمشروعات التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات في العام الماضي ولم يتم تنفيذها، نظرًا لما تعرضت له البلاد بسبب فيروس كورونا وإيقاف العملية التعليمية بمصر.

ولفت إلى أن خطته في القضاء على محو الأمية تستهدف مساعدة الطلاب في إيجاد الأشخاص الأميين المستهدففو محو أميتهم حيث يعد ايجادهم أكبر عائق يواجه الآن الطلاب عند التخرج





قال محمد خالد نائب رئيس إتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن الاتحاد الطلابى بالجامعة برئاسة محمد لاشين وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يستعد لانطلاق حملة "القضاء على محو الأمية " بالتعاون مع مركز محو الأمية وهيئة تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، لافتًا إلى أنه حتي الآن لم يتم تحديد موعد لانطلاق الحملة بشكل نهائي أو خطوات الأشتراك ولكنها التجهيزات البدائية.