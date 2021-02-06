بعد بدء منح لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفي بدر.. هل التطعيم إجباري

كشف الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن بدء تطعيم الأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفي بدر الجامعي والتى كانت قد تحولت مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا الى مستشفي عزل كامل تستقبل حالات الإصابة بكورونا .





وأوضح الدكتور ممدوح مهدى فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن المستشفي بدأت فى إعطاء لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية والعاملين داخل المستشفي منذ أول أمس الماضى، وانه يتم إعطاء اللقاح لجميع العاملين بالمستشفي .





وأشار مدير مستشفي بدر الجامعي إلى أن التطعيم بلقاح كورونا اختياري وليس إلزاميا على الأطباء، مشيرا إلى أن الأولوية في منحه ستكون للأطباء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الحالات المصابة، ومن بعدهم باقي الأطباء في المستشفيات الجامعية.









وكان قد أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه جار حاليا تسجيل أسماء الأطباء بمستشفيات العزل الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مصابي فيروس كورونا المستجد للحصول على تطعيم لقاح كورونا.