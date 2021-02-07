الدوري المصري.. المحلة يتقدم على وادى دجلة بهدف في الشوط الأول

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة فى التقدم على حساب وادى دجلة بهدف دون رد خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما بملعب السلام فى الجولة الـ12 من منافسات الدورى الممتاز.





جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق عبده يحيي مهاجم الغزل خلال الدقائق الأولى من المباراة.





جاء الشوط الأول مثيرا بين الفريقين فى ظل رغبة كل من الفريقين فى حصد النقاط الثلاث والسير بخطى ثابتة نحو المراكز الدافئة بالدوري.





ويدير الحكم محمود بسيونى المباراة بجانب أحمد ساهر وطارق مصطفى حكام مساعدين ومحمد السيد حكم رابع ومحمد عادل وعمرو عايد حكام تقنية الفيديو.