«الأورمان» تعلن خطة توزيع اللحوم في 80 قرية بـ كفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان عن بدء توزيع 27 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة في (80) قرية بمحافظة كفرالشيخ.





وقالت جمعية الأورمان، إن ذلك بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الجمعية على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم .





وكشف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن خطة التوزيع تشمل قرى أبوسكين والقليعة والحندقوقة والحلافى والفؤادية وتيرة والأبعادية والزعفران والكفرالشرقى وكوبرى 7 مركز الحامول، وقرى إسحاقة وقراجة وتقسيم الزهور والخادمية والقنطرة ومسير وسليط وأبوطبل وكفرالمنشى والمعلم إبراهيم مركز كفرالشيخ، وقرى النمر الشرقية والقنطرة والورق وعاشور والحيطاوى والقصابي وأبوشنب وسد خميس وشمس الدين ومنشأه عباس وأبوعوض والصحارة مركز سيدى سالم.





وأضاف كما تشمل قرى دمنكة والبياض وأبو زيادة وأبومريكب وجماجمون والعجوزين والبدالة وسنهور وشباس الشهداء والنوايجه وعبداللاه شابة والطوانسي مركز دسوق، وقرى الكوم الطويل وحى المحكمة وخالدة وعزبة فريد على وإبشان والجرايدة وأبوقورة مركز بيلا، وقريتي الرغامة و 7 غابات مركز الرياض، وقرى الغنيمي وميت الديبة وكفرالجزاير مركز قلين، وقرى سنديون والنشار والسالمية والوزير مركز فوه، وقرى الشهايبة والربع والعمرية مركز بلطيم، وقرى وقف بحرى والسكرى والقن ومبارك والفار وعجمية وبرنبال والزهراء وبرج مغيزل والسيد البدوى والسعادة وعرب المحضر والعظمة مركز مطوبس.





وأشار شعبان إلى أن التوزيع سيجرى وفقا لكشوف أعدتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمراكز لاختيار الأسر التي تحتاج للدعم والرعاية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع.



