ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يكشف إمكانية رفع العقوبات المفروضة على إيران

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:06 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
Advertisements
قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته لن تلغي العقوبات المفروضة على إيران، قبل أن توقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم.

وأضاف بايدن في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، أنه يجب على النظام الإيراني أن يوقف عمليات تخصيب اليورانيوم.

وبسؤاله عن إمكانية رفع العقوبات عن إيران لإعادتها لطاولة المفاوضات، رد بايدن قائلا "لا".

كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أن بلاده مستعدة للتراجع عن موقفها بشأن الاتفاق النووي الإيراني ولكن بشروط. 

وقال ظريف "لم نغادر الاتفاق النووي لكننا خففنا بعض الالتزامات، و21 فبراير آخر موعد لالتزامنا بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي".

كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعادت فرض عقوبات قاسية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي في عام 2018.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بنسبة 20%.. إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم

الاتحاد الأوروبي يهاجم إيران بسبب اليورانيوم

ظريف يهدد أمريكا ودول الاتفاق النووي.. ويؤكد: إيران لن تظهر حسن النية

بعد تخصيب 17 كيلوجراما من اليورانيوم.. مكتب روحاني: لم نغادر الاتفاق النووي لنعود إليه

الصدام قادم لا محالة بين إيران وبايدن.. نهاية الاتفاق النووي أقرب من أي وقت مضى.. طهران وواشنطن تسيران في طريق مسدود.. وأمريكا تنفي حدوث مفاوضات

إيران تعلن استعدادها للتراجع عن موقفها من الاتفاق النووي

ترشيحاتنا

إصابة صبري فواز بفيروس كورونا

حكاية قطة حضرت دروس العلم مع "أسامة الأزهري"

الأسوأ قادم.. جائحة جديدة تفتك بالعالم أشد من كورونا

جائز بشرط.. دار الافتاء توضح حكم زواج المُحَلّل

خالد الغندور: الأهلي يخسر أمام بايرن ميونيخ.. وهذه نصيحتى لـ موسيماني

لأول مرة في مواجهة الفريقين.. الاتحاد السكندري يفاجئ الزمالك في لقاء الليلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت الأسود يعود.. العالم على موعد مع وباء جديد قريبا | تفاصيل

شاهد.. دودج تكشف عن وحشها الجديد دورانجو SRT هيلكات 2021

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات