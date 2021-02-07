أستاذ تخطيط يكشف أسباب تطوير المناطق العشوائية

قال الدكتور محمود غيث أستاذ التخطيط بجامعة القاهرة، إن تطوير المناطق العشوائيات يرجع لعدة أسباب أهمها البعد الأمني.





وتابع غيث خلال مداخلة هاتفية مع عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: " أول مرة يتم تطوير الريف المصري بهذه الصورة مثلما حدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وأردف:" المناطق العشوائية الغير آمنة تكون بيئة مناسبة للبلطجة والجريمة والإرهاب، لذلك تولي الدولة إهتمام كبير لهذه القري.





واصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي اعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس".





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس قد اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية موجهًا سيادته بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب وكذلك الوقوف علي حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.



