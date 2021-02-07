ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نيويورك تايمز تكشف سر رفض فلين لعرض ترامب لتولي منصب كبير موظفي إدارته

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:14 م
مايك فلين
مايك فلين
Advertisements
على صالح
في الأيام الأخيرة من ولايته، نظر الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في تعيين مايكل فلين رئيسًا للموظفين، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، ولكن سرعان ما اتخذ قرارا بطرده بدلا من تعيينه في المنصب المستهدف بعد أسابيع فقط من القرار الذي كان محتملا. 

فلين الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي السابق، والذي طُرد من منصبه، أقر بأنه مذنب في ديسمبر 2017 بإحدى جرائم الكذب على المحققين كجزء من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في ملف قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. 

وعلى وجه التحديد، اعترف بتضليل محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقابلة أجريت في يناير 2017 حول اتصالاته مع سيرجي كيسلياك، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة في ذلك الوقت، خلال الفترة الانتقالية لعام 2016.

اقرأ ايضا 

وفي نوفمبر الماضي، قبل رحيل الرئيس بشهرين، أصدر ترامب قرارا بالعفو عنه.

وكتب ترامب على تويتر "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن أن الجنرال مايكل تي فلين قد حصل على عفو كامل" مضيفا "تهانينا لـ جين فلين وعائلته الرائعة، أعلم أنه سيكون لديك الآن عيد شكر رائع حقًا!"

وبعد شهر، طرح ترامب فكرة إعادة فلين إلى البيت الأبيض، ولم يتبق سوى أسابيع قبل الانتقال إلى إدارة بايدن، حسبما ذكرت الصحيفة.

في اجتماع بالبيت الأبيض ، قال ترامب إنه يريد من فلين إلقاء نظرة على مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما نظر في تعيين فلين كرئيس للموظفين ، وفقًا لصحيفة التايمز.

وذكرت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب جادًا بشأن الاقتراحات. رفض فلين العروض لأنه أراد سداد الديون القانونية من المشاركة في تحقيق روسيا.

في نظر الجمهور، استمر فلين في كونه أحد أكثر مؤيدي ترامب حماسة. 

وتم طرده عبر تغريدة تويتر في يناير، بعد استخدام المنصة لحث ترامب على استخدام الأحكام العرفية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.

وفاز جو بايدن في الانتخابات في نوفمبر، لكن في الأسابيع التالية، أطلق ترامب وأنصاره - مثل فلين - باستمرار مزاعم لا أساس لها من الاحتيال لمحاولة جعل الأمريكيين يعتقدون أن النتائج غير صحيحة.

وكان فلين أيضًا أحد أكثر المؤيدين المرئيين لحركة نظرية المؤامرة QAnon. 

وفي عام 2019، كان من المقرر أن يتحدث في مؤتمر نظمته منظمة QAnon.

واستفاد فلين من قاعدته الجماهيرية في QAnon لدفع الفواتير القانونية التي جمعها خلال التحقيق في روسيا، حسبما ذكرت صحيفة ذا تايمز. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. سكان نيويورك يطالبون إيفانكا ترامب وزوجها بمغادرة المدينة بطريقة مهينة

الرئيس يعلم الحقيقة.. مقربون لـ ترامب يكشفون أسباب عدم إعلان هزيمته حتى الآن

نيويورك تايمز: ترامب يدرس العفو عن 3 من أبنائه وصهره جاريد كوشنر

بايدن يخطط للإبقاء على أحد أعضاء إدارة ترامب في منصبه

الدفاع الأمريكية تبدأ عملية تسليم السلطة إلى إدارة بايدن

أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون يحذرون ترامب من العفو عن نفسه وحلفائه وأسرته

ترشيحاتنا

كب فوق الركبة.. هدى المفتي تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

حكم عدم غسل المرأة شعرها بعد الجنابة وهل تقبل عبادتها؟.. الإفتاء ترد

تامر عبدالحميد لـ مرتضى منصور: كلمة الحق تنتصر في النهاية

الرئيس السيسي يصطحب الحكومة في جولة تفقدية داخل عزبة الهجانة

مدبولى: إنشاء 500 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

زواج حلا شيحة ومعز مسعود .. القصة الكاملة من الشائعات حتى إعلان الزفاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البوريك للشيف شربيني .. 3 وصفات متنوعة أبرزها التركي

قطعه واحدة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بفستان يشبه المايوه

كب فوق الركبة.. هدى المفتي تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد