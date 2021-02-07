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رياضة

15 دقيقة.. الاتحاد يمنع الزمالك من تسجيل هدف التقدم

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:52 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر - كيرلس صلاح- احمد رمضان - عمرو سيد
مرت نحو 15 دقيقة من شوط المباراة الأول بين الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وصل سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك في الدقائق الأولى من المباراة، لمرمى الاتحاد السكندري في كرة انفرد بها بمحمد صبحي ولكن لم تكتمل الهجمة. 

كشر الاتحاد السكندري عن أنيابه مبكرًا، وحاول اختراق دفاعات الزمالك واستحوذ على الكرة كثيرًا، ولكن دون تهديد مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة، توغل الجزيري لاعب الزمالك، وراوغ محمد صبحي حارس مرمى زعيم الثغر، ومرر كرة على رأس يوسف أوباما الذي سددها ولكن كان لها عمار حمدي بالمرصاد وأخرجها من المرمى ومنع الزمالك من تسجيل الهدف الأول.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – حازم إمام
خط الوسط: طارق حامد – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري  

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد صبحي 
خط الدفاع : السيد سالم – داميون لوي – كريم الديب – مروان عطية 
خط الوسط : خالد الغندور – عبد الغني محمد  - محمد الصباحي  -  عمار حمدي 
خط الهجوم : رزاق سيسيه – روماريو ويليامز

15 دقيقة.. الاتحاد يمنع الزمالك من تسجيل هدف التقدم
15 دقيقة.. الاتحاد يمنع الزمالك من تسجيل هدف التقدم
15 دقيقة.. الاتحاد يمنع الزمالك من تسجيل هدف التقدم
15 دقيقة.. الاتحاد يمنع الزمالك من تسجيل هدف التقدم
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