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رئيس تطوير العشوائيات يوضح الهدف من زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة اليوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:03 م
زيارة الرئيس لعزبة
زيارة الرئيس لعزبة الهجانه
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ندى رأفت
عقب المهندس خالد صديق ، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، حول زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة ، قائلا : " أنه يؤكد على رسالة هامة وهي العمل من أجل معيشة اجمل " ، مضيفًا أن متابعة العمل والمشروعات من قبل الرئيس في يوم إجازة يؤكد على الالتزام بالجدول الزمني والمعايير المطلوبة . 

واضاف " خالد صديق " في مداخلة هاتفية مع برنامج" الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن الهيئة الهندسية تعمل على تقديم الانجازات وبذل قصارى جهودها في قناة السويس وتسليم المشروعات ،  معقبًا : " مش عايزين نضيع يوم ونتسأل عليه من ربنا ، ليه الناس ديه تعيش في عذاب حتى لو يوم " .

وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات ، أن عزبة الهجانة تعتبر من أكثر المناطق العشوائية الغير مخططة في الدولة ، مشيرًا إلى أنهم يعملوا ويبذلوا قصارى جهدهم في إمداد هذه العزبة بكافة الخدمات ، وتوفير الشبكات ، وتجميل شكل العقارات ، ورصف الطرق . 

وأكد " صديق " ، أن هذا العمل لا ينطبق على عزبة الهجانة فقط ، ولكن على كل عزبة تشبهها في مصر ، وان عزبة الهجانة ما هي إلا مجرد مثال فقط ، مشيرًا إلى أن حل مشاكل العشوائيات كان أمر صعب للغاية ، ولكن بدعم القيادة السياسية وبدأ التنفيذ سيتم حل كل هذه المشاكل ، معقبًا : " مفيش حاجة مستحيلة " .
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