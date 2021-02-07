رئيس تطوير العشوائيات يوضح الهدف من زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة اليوم

عقب المهندس خالد صديق ، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، حول زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة ، قائلا : " أنه يؤكد على رسالة هامة وهي العمل من أجل معيشة اجمل " ، مضيفًا أن متابعة العمل والمشروعات من قبل الرئيس في يوم إجازة يؤكد على الالتزام بالجدول الزمني والمعايير المطلوبة .





واضاف " خالد صديق " في مداخلة هاتفية مع برنامج" الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن الهيئة الهندسية تعمل على تقديم الانجازات وبذل قصارى جهودها في قناة السويس وتسليم المشروعات ، معقبًا : " مش عايزين نضيع يوم ونتسأل عليه من ربنا ، ليه الناس ديه تعيش في عذاب حتى لو يوم " .





وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات ، أن عزبة الهجانة تعتبر من أكثر المناطق العشوائية الغير مخططة في الدولة ، مشيرًا إلى أنهم يعملوا ويبذلوا قصارى جهدهم في إمداد هذه العزبة بكافة الخدمات ، وتوفير الشبكات ، وتجميل شكل العقارات ، ورصف الطرق .



