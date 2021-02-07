البدراوي نقيبا للمحامين "جنوب" بأسيوط

أسفرت نتائج انتخابات نقابة جنوب للمحامين عن فوز أحمد البدراوي على منافسيه وتواصل اللجنة المشرفة على الانتخابات فرز صناديق الاقتراع.









يتنافس على مقعد نقيب شمال كل من محمد كمال الجاحر واسامة العربي ومصطفى عبدالمعطي وعن نقيب جنوب ابراهيم عبدالله وأحمد لطفي وأحمد البدراوي ومحمد عباس بيوض وفاز به احمد البدراوي.





كان قد توافد المئات من المحامين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة شمال وجنوب داخل 15 لجنة بمختلف محاكم المحافظة.





يتنافس على مقعد النقيب بنقابة جنوب أسيوط 4 مرشحين وعلى مقعد الشباب بنقابة جنوب أسيوط 9 مرشحين بينما يتنافس على مقاعد العضوية 26 مرشحا.









وفي نقابة شمال أسيوط يتنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب بينما يتنافس على مقعد الشباب 11 مرشحا و 23 مرشحا يتنافسون على مقاعد الأعضاء.





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قال محمد عبد العظيم كركاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف العام على نقابتي جنوب وشمال أسيوط ان نقابة المحامين تشهد اليوم عرسا انتخابيا تحت اشراف قضائي في أجواء محبة بين المرشحين دون أي غضاضة من ينجح يخدم المحامين ومن لم يحالفه التوفيق يعمل ويتقدم في الانتخابات المقبلة.









وأشار الى نزاهة العملية الانتخابية بنقابة المحامين، لا تفرق مع المرشحين من يكون نقيبا او عضوا جميعهم في النهاية اسرة واحدة تحت مظلة نقابة المحامين .





ولفت كركاب الى انه تم اعداد 8 مقار للانتخابات في نقابة جنوب أسيوط حيث تم اعداد سرادقات بفناء المحاكم كل مركز في مقره وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تخصيص باب لدخول الناخبين واخر لخروجهم بعد انتهاء عملية التصويت .



