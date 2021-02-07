احذر من هذا المرض يسبب تمدد الشريان الأورطى

أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أمن ضمن الأسباب الرئيسية لتمدد وتوسعة الشريان الأورطى هو مرض السكر، وقد لا تظهر أي أعراض على المريض الذي يعاني من مشكلة تمدد الشريان الأورطي ، ولكن غالبا ما تظهر الأعراض في الحالات المتأخرة التي انفجر فيها الشريان لذلك يجب الإهتمام بشدة بمرضى السكر والضغط.





وقال الدكتور وليد الدالى تكمن خطورة توسعة وتمدد ا لشريان الأورطى في أنه لا تظهر أي أعراض على كثير من الحالات، وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها بأنها تعاني من مشكلة تمدد الشريان تكون بعد فوات الأوان، أي بعد انفجار الشريان، وتكون نسبة الوفيات التي تحدث نتيجة انفجار الشريان الأورطي نحو 80% من إجمالي الحالات، وتظل الـ 20% الأخرى على خطر الوفاة إذا لم يتم التعامل مع الحالة بشكل صحيح وسريع.





وأوضح الدكتور وليد الدالى هناك العديد من الأسباب والعوامل الأخرى التي تساهم في تمدد الشريان الأورطي ، والتي من أهمها انخفاض معدلات الكولاجين في جدار الأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، والالتهابات البكتيرية، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، والتقدم الطبيعي في العمر، وأمراض الأنسجة الرخوة، والعامل الوراثي.



