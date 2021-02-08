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مرأة

بـ3 حيل مجربة ..أنحتى قوامك وانسفى الكرش

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

لنحت قوامك  والتخلص من الكرش يمكنك الاعتماد على المشروبات التالية لحرق الدهون بجانب إتباع رجيم متوازن لإنقاص  الوزن الزائد  إليك أسرع  3 وصفات تخسيس مجربة وسريعة   بمكونات متوفرة  من مطبخك يقدمها موقع هيلث.


مشروب المريمارية

ماذا تحتاجين

1 ملعقة صغيرة الزعتر
ملعقة صغيرة من المريمارية
1 كوب ماء شرب ساخن 

كيف تطبقين الوصفة

ضعي ملعقة صغيرة من الرعتر في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بالمريمارية يقلب جيدًا  ثم يصفى.

مشروب  بذور الكمون والقرفة

1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الكمون
1 كوب ماء

ملعقة زعتر

كيف تطبقين الوصفة 

انقعي بذور الكمون  والزعتر طوال الليل في كوب من الماء وتناولى المشروب  في الصباح بعد أن يقلب جيدا ويشرب.

طريقة تطبيق الوصفة 

الزعتر وبذور الكمون يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

وصفة  الشاى الأخضر  والجنزبيل

مكونات أعشاب لتنحيف البطن
1 ملعقة صغيرة جنزبيل
1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة
سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضروالجنزبيل.
أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.

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