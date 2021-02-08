5 معلومات عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة، بانتصار صعب، على الدحيل القطري صاحب الأرض، في ربع النهائي، بنتيجة 1-0 ، ليصطدم ببايرن ميونخ في الدور قبل النهائي.



