50 جنيها للمتر في القرى والمناطق الشعبية.. مطلب برلماني لتوحيد أسعار التصالح في مخالفات البناء

قال المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن هناك مشكلة فى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء وليس فى القانون نفسه ، مشيرا إلى أن القانون من الممكن أن يدخل مليارات الجنيهات للخزانة المصرية.
وأضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" يجب أن تتحقق العدالة فى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء ، خاصة أن هناك محافظين يضعون أسعار التصالح على حسب هواهم.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان رئيس الوزراء بتوحيد تسعير التصالح فى مخالفات البناء بقرار من رئيس الوزراء على الكل، بحيث يتم تحديد 50 جنيها للمتر فى القرى والمناطق الشعبية و100 جنيه للمتر فى مراكز القرى والمناطق المتوسطة و200 جنيه للمتر فى عواصم المحافظات وما بين 300 جنيه و400 جنيه فى الأماكن المميزة.