ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

50 جنيها للمتر في القرى والمناطق الشعبية.. مطلب برلماني لتوحيد أسعار التصالح في مخالفات البناء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:54 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
معتز الخصوصى

قال المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن هناك مشكلة فى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء وليس فى القانون نفسه ، مشيرا إلى أن القانون من الممكن أن يدخل مليارات الجنيهات للخزانة المصرية.

وأضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" يجب أن تتحقق العدالة فى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء ، خاصة أن هناك محافظين يضعون أسعار التصالح على حسب هواهم.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان رئيس الوزراء بتوحيد تسعير التصالح فى مخالفات البناء بقرار من رئيس الوزراء على الكل، بحيث يتم تحديد 50 جنيها للمتر فى القرى والمناطق الشعبية و100 جنيه للمتر فى مراكز القرى والمناطق المتوسطة و200 جنيه للمتر فى عواصم المحافظات وما بين 300 جنيه و400 جنيه فى الأماكن المميزة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تقديم 36 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء في الإسماعيلية

مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لنهاية العام.. برلمانى يطالب بمد الأقساط لفترات طويلة مراعاة للمواطنين

إسكان البرلمان: مدة فترة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين

الحكومة: مد فترة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية 2020.. نواب: يعطى الدولة حقها.. يحصن المواطن من أي عقوبات.. ويعطى فرصة للمتخلفين في سداد المبالغ المستحقة

الحكومة: تحصيل أكثر من ١٧ مليار جنيه مخالفات البناء

مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. إسكان البرلمان: الحكومة أمامها 3 أشهر أخرى للمد.. وعودة العمل بقانون البناء الموحد في هذا الموعد

ترشيحاتنا

أحلام البطولة تبخرت.. كيف عنونت الصحف الإنجليزية على خسارة ليفربول؟

عوض تاج الدين: تخطينا فترة الذروة في الموجة الثانية من كورونا

تحت إشراف الهيئة الهندسية.. تفاصيل جديدة في مخطط تطوير عزبة الهجانة

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ بكأس العالم والقنوات الناقلة

ردد هذه الآية.. حتى يحفظك الله طوال اليوم

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

أفضل سورة لاستجابة الدعاء قبل صلاة الفجر.. اقرأها 7 مرات وأذكر حاجتك

مستشار الرئيس: المتعافي من كورونا يمكن أن يصاب به مرة أخري خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

سيارات ييما YEMA الكهربائية الصينية قريبا في مصر.. صور