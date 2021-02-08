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تحت إشراف الهيئة الهندسية.. تفاصيل جديدة في مخطط تطوير عزبة الهجانة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:32 ص
تطوير عزبة الهجانة
تطوير عزبة الهجانة
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هاجر إبراهيم
قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن ما يتم فى المرحلة الحالية بملف تطوير عزبة الهجانة هى مرحلة التخطيط، مشيرا إلى أن اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية عرض مخططا على الرئيس السيسي بهذا الشأن، حيث أنه سيكون متشابكا مع جميع الوزارات سواء كان فى التعليم أو الصحة أو الطرق وغيرها.

وأضاف "صديق" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن المخطط والتنفيذ يتم عن طريق الهيئة الهندسية فى فترة زمنية بناء على الدراسة الخاصة بالمشروع، موضحا أنه لن يتم إزالة المنطقة مثلما يعتقد البعض، بل سيتم فتح محاور طرق.

وتابع أن أول عامل من العوامل التى يتم محاولة مراعاتها هى اختيار بناء فى نفس المكان من أجل عدم انتقال المواطنين إلى مكان أخر، لافتا إلى أن هناك أماكن يتعذر إنتقالهم بها والبناء الجديد فيها مثل منشية ناصر والدويقة لسقوط صخرات جبلية.

وأكد: "نحاول بقدر المستطاع تقليل عدد الناس من أماكنها الأصلية، ووضعهم في بنايات آمنة".
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