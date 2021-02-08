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ديني

تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية.. موضوع خطبة الجمعة بعد القادمة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:54 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعد القادمة 19/ 2/ 2021م لتكون تحت عنوان: ”قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

يأتي ذلك في إطار دورها التثقيفي والتوعوي بقضايا المجتمع وفق صحيح الدين، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.

كما ستطلق وزارة الأوقاف حملة توعوية من خلال عدد من الندوات المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من الدورات التدريبية المكثفة على مدار العام الجاري.
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