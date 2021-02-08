أكاديمية البحث العلمي تطلق منافسة للأطفال للحصول على فرصة بمسابقة دولية للفيزياء

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا -كعضو مشارك في تجربة المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بجنيف منذ سنوات عديدة- عن فتح باب التقدم لمسابقة الفيزياء ليس فقط لأطفال جامعة الطفل ولكن لكل الأطفال المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 19 في الأول من سبتمبر، ممن يمتلكون الموهبة والشغف لعلم الفيزياء لتجهيز فريق قومي للمشاركة في المسابقة الدولية.









وتعد هذه المسابقة ضمن البرنامج الذي تنظمه المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في جنيف، وإيمانًا من الأكاديمية بضرورة تعظيم الاستفادة من علاقاتها مع مختلف الجهات الدولية وتعميم الفائدة لتشمل كل المهتمين بالعلوم بداية من الأطفال في سن ما قبل الجامعة، تدعو الأكاديمية جميع الأطفال المصريين للإطلاع علي جميع مواد المسابقة واستمارة وشروط التقدم اعتبارًا من اليوم من خلال موقع جامعة الطفل http://childuni.asrt.sci.eg/the-beamline-for-schools-bl4s-competition .









وسيبدأ موعد التسجيل للمسابقة من 14 وحتي 16 فبراير 2021، علي أن يكون آخر موعد للتقدم 25 فبراير 2021، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة وعي طلاب المدارس الثانوية واهتمامهم بفيزياء الجسيمات الأولية.













وأكد البيان الصادر عن الأكاديمية اليوم انه سيتم دعوة الطلاب المسجلين لإجراء اختبار تحريري، بالإضافة إلى مقابلة شفهية، وللمقبولين بالمسابقة الحق في استخدام المواد التعليمية والتدريب على الامتحان النهائي من المصادر المتاحة على موقع جامعة الطفل حتي 17 مارس 2021، وسيحصل الطلاب الناجحون على محاضرات وتدريب شخصي من لجنة من خبراء فيزياء الجسيمات الأولية، وستعمل اللجنة عن كثب مع الطلاب طوال كل خطوات التقدم حتي يتم تجهيز الفريق المصري بصورة لائقة تمكنه من الفوز والمنافسة مع فرق العالم، ثم سيخضع الطلاب لامتحان إلكتروني في الفترة من 18 وحتي 20 مارس 2021 ؛ لاختبار مهاراتهم خلال مدة المسابقة وتقديم مقترحاتهم للجنة الدولية، وسوف يتنافس الاقتراح الفائز بعد ذلك في المسابقة الدولية بجنيف للمدارس المفتوحة للطلاب من جميع أنحاء العالم، وسيتم إعلان النتائج على الموقع الرسمي للأكاديمية وموقع وصفحة الفيس بوك لجامعة الطفل.







