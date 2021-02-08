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فن

تفريغ الطاقات الفكرية.. تامر حسني يعقد مناقشة مع جمهوره

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:42 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر النجم تامر حسني صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق تامر حسني على الصورة قائلا: "يا صباح الخير و الرزق على كل الناس ، من باب الدردشه ، و تفريغ الطاقات الفكريه ... عايز كل حد فيكم يعبر عن نفسه و يكتب هنا :
١- اكتر حاجه مضايقاه في نفسه 
٢- اكتر حاجه مضايقاه في مجتمعه 
٣- اكتر حاجه مضايقاه في العالم 
طبعًا بمصطلحات ينفع نقراها كلنا و هحاول اقرا المعظم و على قد مقدرتي و خبرتي هحاول ارد .... توكلنا على الله".

وحققت أغنية "قولي كلام" للفنان تامر حسني 24 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
 
الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع على فتح الله.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد  بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك"، هذه البطولة التي انتهت مبارياتها ومنافستها أمس.

وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى في أول يوم، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة 3 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".

وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع الذي يشبه الحضارة المصرية القديمة.
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