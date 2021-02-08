للعزومات المفاجئة.. أسهل طريقة لعمل دجاج في الفرن

طريقة التحضير

سخني الفرن وتبلي الدجاج. وضعي رف الفرن في المنتصف وسخنيها . ضعي الدجاج في وعاء وتبليه بالملح والفلفل. أبسط التوابل التي يحتاجها ، ثم رش القليل من زيت الزيتون فوق اللحم أيضًا ، لمساعدته على التحمير جيدًا في الفرن.

اصنعى صلصة (اختياري). اخفقي جميع مكونات الصلصة معًا في وعاء متوسط ​​الحجم.

قلبي الدجاج مع الصلصة. تُسكب الصلصة فوق الدجاج وتُقلب حتى تمتزج.

اشوي الدجاج حتى تصل درجة حرارته الداخلية إلى 165 درجة ، أي حوالي 20 دقيقة. إذا لم تكن جاهزة ، فاستمري في التحميص وفحص درجة الحرارة كل 5 دقائق.