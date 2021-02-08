للعزومات المفاجئة.. أسهل طريقة لعمل دجاج في الفرن

اوراك الدجاج في الفرن هو الافضل علي الاطلاق والاسهل علي ربة المنزل فى حال العزومات المفاجئة.
مكونات
أوراك دجاج منزوعة العظم والجلد
ملح
فلفل أسود مطحون طازج
زيت الزيتون
للصلصة (اختياري):
2 ملاعق كبيرةزيت الزيتون
1 ملعقة كبيرةمستردة
1 ملعقة كبيرة الخل البلسمي
4 فصوص ثوم مفروم
رشة رقائق الفلفل
طريقة التحضير
سخني الفرن وتبلي الدجاج. وضعي رف الفرن في المنتصف وسخنيها . ضعي الدجاج في وعاء وتبليه بالملح والفلفل. أبسط التوابل التي يحتاجها ، ثم رش القليل من زيت الزيتون فوق اللحم أيضًا ، لمساعدته على التحمير جيدًا في الفرن.
اصنعى صلصة (اختياري). اخفقي جميع مكونات الصلصة معًا في وعاء متوسط الحجم.
قلبي الدجاج مع الصلصة. تُسكب الصلصة فوق الدجاج وتُقلب حتى تمتزج.
اشوي الدجاج حتى تصل درجة حرارته الداخلية إلى 165 درجة ، أي حوالي 20 دقيقة. إذا لم تكن جاهزة ، فاستمري في التحميص وفحص درجة الحرارة كل 5 دقائق.
واتركي الدجاج يرتاح لمدة 10 دقائق وقومى بتقديمه مع الخضار او الارز والمكرونة