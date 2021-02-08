برلماني لوزيرة التخطيط: زيادة ميزانية محافظة الشرقية لا تكفي

طالب النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب ، وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ، بزيادة الميزانية المخصصة لمحافظة الشرقية ، خاصة ان آخر ميزانية تم رصدها بلغت قيمتها 460 مليون جنيه.





وقال النائب خلال كلمته فى الجلسة العامة ،للتعقيب على بيان وزارة التخطيط،إن تكاليف الرصف ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الحالي،حيث بلغ تكلفة كيلو الرصف2 مليون و600 ألف،وكليو تغطية المصارف والترع بلغ 3 ملايين و600 ألف،وهو ما يعني أن تلك الميزانية لن تكفي محافظة تضم 24 مركزا وقسما.





وتابع " أخاطبكم بإسم 42 نائبا فى مجلس النواب والشيوخ ، بضروة زيادة الاعتمادات المالية لمحافظة الشرقية ".





وعرض لاشين خلال الجلسة ، مشكلة مستشفي ابو كبير المركزي ، مؤكدا ان حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق أصدر قرارا بإزالة المبنى وإعادة بنائه بتكلفة 76 مليون جنيه ، ولم تقوم الحكومة بتنفيذ وعودها آنذاك.





وأشار إلى ان التكلفة ارتفعت حاليا من 76 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه ، وانتهت الشركة الهندسية من إعداد التصميمات الخاصة بالبناء ، مطالبا بسرعة إعتماد ذلك المبلغ لخدمة آلاف المواطنين قائلا :" نتمني سرعة التنفيذ حتي لاتتضاعف التكلفة".





وأكد النائب أن هناك طريقا فى دائرته الانتخابية، يتم رصفه منذ 5 سنوات ولم ننته منه.