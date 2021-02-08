أيمن عزب: صحفي لم يتحقق من مصدر أخباره ضرني في شغلي

قال الفنان ايمن عزب ، إن والدته كانت تهوى مشاهدة الأفلام فى السينما وتصطحب أولادها إليها كل جمعه ، إلى جانب اشتراكه فى فريق تمثيل المدرسة كل ذلك أدى إلى عشقه للتمثيل والسينما .





واضاف الفنان ايمن عزب ، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن والدته كانت مصرة على عدم دخوله معهد التمثيل ، ولكنه اصر ان لا يحل الاسئلة كاملة في الامتحانات حتى لا يحصل على أكثر من المجموع المطلوب للمعهد 50٪





واشار الفنان أيمن عزب ، إلى ان والدته كانت تحلم أن يدخل كليه الشرطة ، منوهًا إلى أن الزمن ان عاد به سينتهى من دراسته فى موعدها ولا يعمل إلا فى أخر سنة دراسية له حتى لا يهملها .





وتابع الفنان أيمن عزب : " لو الزمن رجع بيا أى حاجه عملتها تزعل ربنا مش هعملها قولا واحدًا " ، لافتًا الى انه دائما متشكك فى السوشيال ميديا ولا يصدقها ابدا .



