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توك شو

أيمن عزب: صحفي لم يتحقق من مصدر أخباره ضرني في شغلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:17 م
أيمن عزب
أيمن عزب
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ريهام فيكتور
قال الفنان ايمن عزب ، إن والدته كانت تهوى مشاهدة الأفلام فى السينما وتصطحب أولادها إليها كل جمعه ، إلى جانب اشتراكه فى فريق تمثيل المدرسة كل ذلك أدى إلى عشقه للتمثيل والسينما .

واضاف الفنان ايمن عزب ، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن  والدته كانت مصرة على عدم دخوله معهد التمثيل ، ولكنه اصر ان لا يحل الاسئلة كاملة في الامتحانات حتى لا يحصل على أكثر من المجموع المطلوب للمعهد  50٪

واشار الفنان أيمن عزب ، إلى ان والدته كانت تحلم أن يدخل كليه الشرطة ، منوهًا إلى أن الزمن ان عاد به سينتهى من دراسته فى موعدها ولا يعمل إلا فى أخر سنة دراسية له حتى لا يهملها . 

وتابع الفنان أيمن عزب : " لو الزمن رجع بيا أى حاجه عملتها تزعل ربنا مش هعملها قولا واحدًا " ، لافتًا الى انه دائما متشكك فى السوشيال ميديا ولا يصدقها ابدا .

واكد الفنان ايمن عزب ، ان والده اصيب بالكورونا وشفى منها ، ومن بعدها بفترة توفى وذاع على السوشيال ميديا وفاته بالكورونا وهذا لم يحدث ، وأحد الصحفين بدون التحقق من اخباره نشر أن ايمن عزب اصيب بالكورونا مما أثر على عمله .
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