مصرع عامل غرقا بإحدى ترع الدقهلية

لقى عامل مصاب بمرض نفسى مصرعه غرقا بأحد الترع بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من بعض الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة " خارج نمرة (۲)" المارة أسفل كوبري قرية " الدوير" دائرة المركز .





وبإنتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تبين إنتشال الجثمان بمعرفة الأهالي وبالفحص تبين أن الجثمان الشخص يدعى "أحمد إبراهيم عبد الجليل إبراهيم" 30 عاما عامل ، ومقيم قرية " الدمايرة " دائرة المركز ، و يرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد به ثمة اصابات ظاهرية ، وتم نقل جثمانه الى مستشفى بلقاس المرکزی .





وبسوال كلا من شقيق المتوفی "عرفان " 51 عاما وزوجة المتوفي "نورا .ح .ح " 32 عاما ربة منزل ، ويقيمان قرية " الدمايرة " دائرة المركز قررا بان المتوفي كان يعانی من مرض نفسي ويعالج منه منذ فترة ، ويرجح أنه حال وقوفه على شاطئ الترعة المشار إليها إنزلقت قدماة وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفی غرقا ، ولم يتهما احد بالتسبب في ذلك .



