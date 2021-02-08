مصرع عامل غرقا بإحدى ترع الدقهلية

لقى عامل مصاب بمرض نفسى مصرعه غرقا بأحد الترع بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية .
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من بعض الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة " خارج نمرة (۲)" المارة أسفل كوبري قرية " الدوير" دائرة المركز .
وبإنتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تبين إنتشال الجثمان بمعرفة الأهالي وبالفحص تبين أن الجثمان الشخص يدعى "أحمد إبراهيم عبد الجليل إبراهيم" 30 عاما عامل ، ومقيم قرية " الدمايرة " دائرة المركز ، و يرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد به ثمة اصابات ظاهرية ، وتم نقل جثمانه الى مستشفى بلقاس المرکزی .
وبسوال كلا من شقيق المتوفی "عرفان " 51 عاما وزوجة المتوفي "نورا .ح .ح " 32 عاما ربة منزل ، ويقيمان قرية " الدمايرة " دائرة المركز قررا بان المتوفي كان يعانی من مرض نفسي ويعالج منه منذ فترة ، ويرجح أنه حال وقوفه على شاطئ الترعة المشار إليها إنزلقت قدماة وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفی غرقا ، ولم يتهما احد بالتسبب في ذلك .
وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ناتج عن اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنانية و تحرر عن ذلك المحضر رقم ۸۸۲ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز بلقاس ، وجاري العرض على النيابة العامة .