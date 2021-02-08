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برلمان

برلمانى لوزيرة التخطيط: الرئيس منح الريف قبلة الحياةويجب الإهتمام بقري الشرقية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:41 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
طالب النائب إمام منصور،عضو مجلس النواب، عن محافظة الشرقية ، وزيرة التخطيط، بضروة إدراج قري المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها رئيس الجمهورية لتطوير 4500 قرية.

وقال منصور، فى كلمة له، تعقيبا على بيان وزيرة التخطيط أمام النوابـ، إن قري فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر، تعاني مر المعاناة من نقص الخدمات بسبب تهميشها لفترة طويلة، لافتا إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الريف المصري قبلة الحياة بتلك المبادرة.

وطالب امام منصور، وزيرة التخطيط، بسرعة إعتمادد مبلغ 50 مليون جينه ، لرصف طريق" ابوشلبي -فاقوس " خاصة انه من الطرق الحيوية التي ييستفيد منه آلاف المواطنين، مؤكدا ان الطريق يمثل عقبة كبيرة تؤرق المواطنين.

وشدد النائب على ضروة  قيام الحكومة بتنقيذ مشروعات الصرف الصحي المتأخرة، في قري محافظة االشرقية، حيث يوجد قري تعاني من عدم تنفيذ  مشروعات الصرف منذ ما يقرب من 20  عاما  مطالبا بسرعة الانتهاء من معالجة محطة صرف كفر الحج عمر.
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