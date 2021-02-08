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رياضة

شوبير: مباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا شهدت كوميديا تحكيمية أجمل من أفلام ومسرحيات عادل إمام

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:59 م
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم

علق أحمد شوبير لاعب النادي الاهلي السابق على التحكيم في مباراة سيىراميكا كليوباترا ومصر المقاصة بالدوري المصري.

وكتب شوبير عبر حسابة بتويتر قائلا "‏باتفرج علي ماتش مصر المقاصه وسيراميكا كوميديا تحكيميه اجمل بكتير من افلام ومسرحيات النجم عادل امام

وانتهت مباراة سيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب السويس في الدوري المصري. 

أحرز هدف سيراميكا كليوباترا دابو نجم الفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 89 بعد أن سبقه باسم مرسي لاعب مصر للمقاصة لتسجيل هدف المباراة الأول من رأسية متقنة سكنت شباك عامر عامر حارس مرمى سيراميكا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى على ملعب السويس الجديد، في إطار الجولة الـ 12 من منافسات الدوري الممتاز، رغم أن سيراميكا الأخطر طوال أوقات الشوط  وأضاع مجموعة من الفرص السهلة، وعلى رأسها إضاعة ركلة جزاء من شادي حسين مهاجم الفريق.

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