اقتصاد الإمارات| 942 مليون درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال يناير

شهدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، تسجيل 490 عملية بيع خلال شهر يناير الماضي ليبلغ حجم التصرفات العقارية خلاله حوالي 942 مليون درهم.





وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن "حي الياسمين" جاء على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا فيما قدرت أعلى قيمة مبايعة بنحو 19.1 مليون درهم.





اقرأ أيضا:





وكشف التقرير العقاري الشهري للدائرة عن تسجيل 73 عملية رهن قدرت أعلاها بنحو 80 مليون درهم عن فئة الأراضي و 520 ألف درهم عن فئة الوحدات العقارية السكنية .





وقال ناصر المرزوقي مدير عام دائرة الأراضي و التنظيم العقاري بالندب إن هذه الأرقام تؤكد تحسن أداء السوق العقاري في إمارة عجمان خلال الأشهر الأخيرة بفضل نجاعة الإجراءات الاستباقية والحزم الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها القيادة الرشيدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز صلابة القطاع العقاري في عجمان.





وأشار المرزوقي إلى أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسعى باستمرار إلى خلق بيئة استثمار عقاري مثالية و تنافسية أساسها الحفاظ على حقوق الملاك والمستثمرين فضلا عن تزويدهم بأرقى الخدمات وتوفير كل التسهيلات لهم.





