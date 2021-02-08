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فن

خروج هذه الممثلة من كاست مسلسل ابنة السفير

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:56 م
مسلسل ابنة السفير
مسلسل ابنة السفير
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شروق إبراهيم
اعلن القائمون على مسلسل ابنة السفير انسحاب الممثلة التركية هيفدا زيزان من العمل بعد مشاركتها في الجزئين الاول والثاني.

ويأتي ذلك بعد انفصال نسلهيان اتاغول و اوراز كايجر اوغلو عن العمل ، حيث انسحبت النجمة التركية بسبب مرورها بوعكة صحي شديدة.

وفي المقابل ، انضم الممثل التركي فيرات اكاتوج الى العمل وذلك بعد بدء ظهور الممثلة توبا بويوكستون ضمن أحداث المسلسل .

كشفت الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى انسحابها من مسلسل ابنة السفير التركي.

وقالت نسليهان اتاغول، بحسب ما جاء في أحد المواقع التركية: " حالتي الصحية أصبحت أفضل من قبل ولكن إذا خطوت خطوتين أشعر بالتعب والإرهاق مع ذلك أنا في حالة أفضل". 

وأضافت: "وقد خسرت خمسة كيلو من وزني في فترة التصوير الأخيرة وجسدي لم يتحمل التعب لهذا انفصلت". 

وعن انضمام الممثلة التركية توبا بويوكستون إلى مسلسل ابنة السفير، قالت نسليهان: "أبارك لها ليكن خيرا لن أقول شيئا آخر. 

وأعربت الفنانة التركية توبا بويوكستون عن سعادتها البالغة بأنها عادت للتعاون مجددًا مع الممثل التركي أنجين أكيورك في مسلسل "ابنة السفير" بعد أن سبق وشاركا في بطولة مسلسل "العشق الأسود" في 2014.
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