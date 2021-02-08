الاتفاق النووي.. إيران وأمريكا تتمسكان بشروطهما

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إشارات متضاربة فيما يتعلق بنواياها للانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق النووي الإيراني، وتخطط لتخفيف الضغط على طهران دون رفع العقوبات، بينما تطالب الجمهورية الإيرانية بالعودة إلى التزاماتها بموجب المعاهدة، وتقول إيران إن على واشنطن إزالة جميع العقوبات أولا.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الولايات المتحدة ستلتزم بالكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة إذا فعلت إيران الشيء نفسه.





وأضافت المتحدثة في بيان: "إذا امتثلت إيران بالكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه، ثم تستخدم ذلك كمنصة لبناء اتفاقية أكبر وأقوى تتناول أيضًا مجالات أخرى مثيرة للقلق"، وفقا لـ الإحاطة المعلنة واشنطن، اليوم الاثنين.









كما أوضحت بساكي تصريحات الرئيس بايدن يوم الأحد بأن الولايات المتحدة لن ترفع عقوباتها الساحقة ضد إيران لإعادة الجمهورية الإيرانية إلى طاولة المفاوضات، قائلة إنه لم يحدث أي تغيير في السياسة.





وقالت المتحدثة "أعتقد أننا إذا كنا نعلن عن تغيير كبير في السياسة، فسنقوم بذلك بطريقة مختلفة عن إيماءة رأس طفيفة، لكن موقفه بشكل عام يظل كما كان بالضبط".





في مقابلته يوم الأحد مع قناة CBS، برنامج Face the Nation، أومأ بايدن بالإيجاب بعد سؤاله عما إذا كان يتعين على إيران "التوقف عن تخصيب اليورانيوم أولًا" قبل أن تفكر الولايات المتحدة في العودة إلى الاتفاق النووي.







