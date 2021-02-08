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رياضة

الاهلي ضد بايرن | الشناوي يحرج ليفاندوفسكي ويجبره علي إهدار انفراد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:47 م
صدى البلد
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حسن العمدة
أهدر فريق بايرن ميونخ فرصة هدف الثاني أمام الأهلي المصري ، من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب أحمد بن علي فى دور نصف نهائي ضمن منافسات كاس العالم للأندية.

وتلقي ليفاندوفسكي تمريرة رائعه من زميله داخل منطقة الجزاء لينفرد بمرمي الاهلي ونجح محمد الشناوي فى غلق المساحات امامه ويسددها الدبابه البولندية الي ضربه مرمي .


وسدد ليفاندوفسكي الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد دربكة دفاعية من الأهلي.

بدأت ضربة البداية من أقدام بايرن ميونخ، بكرة طويلة امام منطقة جزاء الأهلي، ولكن كان أيمن أشرف مستقر في مكانه وشتت الكرة بهدوء بعيدًا عن مرمى محمد الشناوي. 

وانقذ الشناوي مرماه من أول هجمه تعتبر خطيرة في الدقيقة 4 من عمر المباراة، بخروج موفق واقتناص الكرة قبل وصولها الى ليفاندوفسكي مهاجم البايرن. 

وكثف محمود كهربا لاعب الأهلي الضغوط على لاعبي بايرن ميونخ من منتصف الملعب، وحصل الكرة أكثر من مرة ولكن لم يتمكن من الوصول الى مرمى نوير حارس مرمى الفريق الألماني. 

وتدخل أيمن أشرف بقوة على الجناح الأيمن لفريق بايرن ميونخ، ولكن لم يحتسبها حكم المباراة أي شئ.

واستحوذ الأهلي على الكرة في الدقيقة 6 من عمر المباراة، وحاول محمد مجدي قفشة التوغل ولكن لم يستطيع كسر الحاجز المنيع. 

مرر بابا كرة رائعة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 8 على رأس ليفاندوفسكي وسدد رأسية ولكنها تعلوا مرمى الشناوي وتمر بسلام.

ومرر ألابا كرة بينية هي الأخطر على مرمى الأهلي في الدقيقة 11 ولكن خرج الشناوي حارس الاهلي من مرماه ليبعدها عن منطقة الجزاء ببراعة. 

وأبعد أيمن أشرف مدافع الأهلي كرة خطيرة بعد ان قدرها الشناوي بالخطأ وخرج من مرماه في الدقيقة 12 من عمر المباراة. 

واضطر بيتسو موسيماني بالدفع بـ ياسر إبراهيم بدلا من علي معلول فى الدقيقة 27 .

وتألق الشناوي مرة أخرى في الدقيقة 
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.


وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:
في حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز
خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارك روكا - جنابري - مولر - كومان
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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