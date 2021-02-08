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النائب أحمد فتحي: رئيس البرلمان منح جميع النواب مساحة لطرح تساؤلاتهم على الوزراء.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:18 م
النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي
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محمود محسن
أكد النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن ما يتم من البرلمان الأن  خطوة هامة بعد أن قامت الحكومة بعرض برامجها أمام البرلمان وما تم بالوزارات خلال السنوات الماضية.

وأضاف فتحي خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن رئيس البرلمان اعطى مساحة لجميع النواب لطرح تساؤلاتهم على الوزراء وكانت مناقشات مثمرة للغاية.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أننا تحدثنا مع الوزراء في جميع المبادارات من "حياه كريمة" وغيرها وطرحنا ذلك على وزيرة التضامن الإجتماعي  .


يذكر أن النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى القدرات الخاصة بمجلس النواب، نظم عددا من الزيارات التفقدية المفاجئة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة ببعض دور المغتربات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
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