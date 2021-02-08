جمارك السويس تفرج عن 462 سيارة بـ87.3 مليون جنيه خلال يناير

أفرجت جمارك السيارات بالسويس برئاسة محمد غريب محمود خلال يناير الماضي، عن 462 سيارة ملاكى ونصف نقل .
وذكر التقرير أنه تم الافراج عن 73سيارة نصف نقل بقيمة 18.9 مليون جنيه منها رسوم وضرائب جمركية بقيمة 5,7 مليون جنيه وضرائب قيمة مضافة بـ3.44 مليون جنيه.
وبلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس نحو 29 سيارة كما تمت إعادة تصدير 86 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.
قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، إن إجمالي قيمة تلك السيارات تقدر بـ 87.3 مليون جنيه، منها ضرائب ورسوم جمركية بـ 50.42 مليون جنيه.
اقرأ أيضا:
ذكر التقرير أن اجمالي السيارات الملاكي المفرج عنها بلغ 389 سيارة بقيمة 68.4 مليون جنيه ، منها رسوم وضرائب جمركية بقيمة 24.8 مليون جنيه.
وذكر التقرير أنه تم الافراج عن 73سيارة نصف نقل بقيمة 18.9 مليون جنيه منها رسوم وضرائب جمركية بقيمة 5,7 مليون جنيه وضرائب قيمة مضافة بـ3.44 مليون جنيه.
وبلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس نحو 29 سيارة كما تمت إعادة تصدير 86 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.