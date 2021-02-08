جمارك السويس تفرج عن 462 سيارة بـ87.3 مليون جنيه خلال يناير





وذكر التقرير أنه تم الافراج عن 73سيارة نصف نقل بقيمة 18.9 مليون جنيه منها رسوم وضرائب جمركية بقيمة 5,7 مليون جنيه وضرائب قيمة مضافة بـ3.44 مليون جنيه.





وبلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس نحو 29 سيارة كما تمت إعادة تصدير 86 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

