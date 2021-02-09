رسالة مؤثرة من هنا شيحة لشقيقتها بعد زواجها من معز مسعود.. شاهد

وكتبت هنا شيحة: " تم عقد قران حبيبتي واختي وروحي ونصفي الاخر حلا الجميله قلبًا وقالبا ، علي الذي اختاره قلبها وأيده عقلها .. يا رب بارك لهما وبارك عليها واجمع بينهما في خير".

وتابعت هنا : بحبك قوي يا حلولا .. النهارده من اسعد ايام حياتي؛ لاني شيفاكي مبسوطة".

واختتمت : يا رب دايما مبسوطه بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضي عليكوا ".

ةاحتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها علي المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية .





اقتصر الحضور على أسرتي العروسين ولم يتم توجيه اي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.





وكان ضمن الحضور والد العروس الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة هنا شيحة.





واقيم عقد القرآن عقب اكتمال عدة حلا شيحة بأيام حيث انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.