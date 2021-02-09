حسن عبد اللطيف نائبا لرئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا ، بتعيين الدكتور حسن عبد اللطيف ابو العلا عبد الخالق ، أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة اسيوط ، نائبا لرئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الوادي الجديد . أصدر





يذكر ان الدكتور حسن عبد اللطيف تخرج فى كلية الطب جامعة اسيوط فى عام 1987 وحصل على الماجستير 1991 وحصل على درجة الدكتوراة فى جراحة المسالك البولية والتناسلية ( جراحة الاورام ) كلية الطب جامعة أسيوط فى عام 1998 واشرف عبد اللطيف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة فى تخصصات المسالك البولية





وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد التهنئة باسم اساتذة واعضاء هيئات التدريس والعاملين بالجامعة للدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث متمنيا له مزيد من التقدم لخدمة العملية التعليمية بالوادى الجديد والاشراف على الملف الطبى بجامعة الوادى الجديد .





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من جانب اخر أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى من المقرر عقدها عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسى اعتبارا من الـ20 من فبراير الجارى، موضحا أن هناك خطة مشددة من الجامعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأكد رئيس الجامعة، أنه تم إعلان جداول الامتحانات لكافة الكليات ليستعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لأعمال الامتحانات الفصل الدراسى الأول 2020/2021م.





وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة قامت بتوفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة والعمل على تسخير إمكانات الجامعة لتسير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثانية التى تمر بها البلاد.





وشدد طنطاوى، على جاهزية الكليات الست بالجامعة لاستقبال الطلاب لاستكمال الدراسة بالفصل الدراسى الثانى لهذا العام فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك فى إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.