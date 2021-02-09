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تعليم

تعرف على كيفية الحصول على وظيفة البحث العلمي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:04 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME ، عن تعيين وظيفة عالم أشعة تحت الحمراء (P2,step1) بالمركز المذكور بالأردن (لمده ثلاث  سنوات) بداية من شهر إبريل2021

 

وأوضحت الأكاديمية أنه يقوم الباحث بعمله تحت إشراف المدير الفنى وبالتعاون مع الموظفين العلميين والتقنيين  يقوم المرشح بالتالى:


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- تقديم الدعم عالى الجودة من خلال إرشاد المستخدمين فى مرحلة الغعداد وتامين الظروف التجريبية المثلى أثناء التجربة وتقديم المساعدة التحليلية والمناقشة العلمية اثناء مرحلة التحليل عند الطلب .

 

- التعاون لتطوير محطات الأشعة تحت الحمراء التجريبية بالترتيب لإنجاز البرنامج التدريبي .

 

- المشاركة فى تقديم المقترحات لوكالات التمويل المناسبة.

- على المتقدم ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه فى الفيزياء او الكيمياء او فى مجال ذى صلة وله خبرة عالية فى  صيانة وتشغيل اجهزة تقنية التحليل الطيفى المجهرى بالأشعة تحت الحمراء.

 

وأوضحت أن أخر موعد لاستيفاء استمارة الوظيفة 16 مارس 2021، ولمزيد من التفاصيل وللتقدم للوظيفة إلكترونيا يمكن زياره الرابط الإلكترونى التالى

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