95 ألف جنيه تسعيرة منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين لكندا.. والنيابة تحيل أفرادها للمحاكمة

أحالت النيابة العامة اثنين من المتهمين كونا منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلي دولة كندا مقابل مبالغ مالية تصل إلى 95 ألف جنيه .





جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظیم معين يتمثل في استقطاب المتهم الأول للمهاجرين المهربين ويتولى الأخير اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمهاجرين من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ95 ألف جنيه عن المهاجر.





كما أنهم شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بان شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين أحمد.ا.ت ومحمود.م.م. بطريق غير مشروع إلى دولة كندا وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة للأول منسوب صدورها إلى دولة تركيا إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو ضبط المهاجرين حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها و أعضائها





كما أنهم اشتركوا وأخر مجهول بطريقي الأتفاق و المساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولة تركيا و استعملوا المحرر المزور موضوع الإتهام السابق بأن قدموه إلى المهاجر / أحمد الشربيني توفيق طه للاحتجاج بها من بيانات مع علمهم بتزويرها





شهد طالب بأنه اتفق مع المتهم الأول لتسفيره إلى دولة "كندا" عبر دولة تركيا مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره "خمسة وتسعون الف جنيه" وسلمه جواز السفر الخاص به والمبلغ المطلوب ثم عاد وهاتفه وأبلغه بأنهاء اجراءات سفره وسلمه جواز السفر ومثبت به تأشيرة تركيا وأبلغه بالتقابل مع المتهم الثاني المتواجد بتركيا حال وصوله لتسفيره لكندا الا أنه حال تواجده بميناء القاهرة الجوي لإنهاء اجراءات سفره تبين تزوير التأشيره وتم ضبطه.

شهد رائد شرطة رئيس قسم الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة أن المتهمين أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية ومنظمة داخل و خارج البلاد تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب راغبي السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية من خلال استخدام بطاقات هوية وجوازات سفر أوروبية مزورة في مقابل الحصول على مبالغ مالية .

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول يتولى استقطاب ونقل المهاجرين غير الشرعيين من داخل البلاد إلى خارجها واستلام المبالغ المالية المتفق عليها و يتولى الأخر اصطناع المستندات اللازمة المستخدمة في السفر لمغادرة البلاد

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 فبراير المقبل لنظر محاكمة المتهمين أمام الدائرة ال19بمحكمة جنوب القاهرة .



