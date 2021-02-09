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برلمان

رئيس البرلمان للنواب: الدور التشريعي يتطلب الدقة في كل حرف وكل صياغة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:29 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الأعضاء أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. 

وقال رئيس البرلمان في بداية أعمال الجلسة العامة اليوم: تنبيه اليوم وكل يوم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء اللعين، وقاكم الله شر كل مرض. 

وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية. 

كما وجه رئيس البرلمان رسالة لنواب البرلمان، قائلا: "الان نمارس دور تشريعي وليس رقابي.. الدور التشريعي يتطلب الدقة في كل حرف وكل صياغة وهي ليست بيانات وزراء وتعقبون عليها". 

واستطرد: "الدور الآن مختلف والتدقيق ضرورة في مجال الرقابة التشريعية والدقة البالغة". 

جاء ذلك خلال عرض مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والامن القومي ولخطة والموازنة بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشان قانون المرور. 
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