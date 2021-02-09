بتكلفة 242 مليون جنيه.. إنشاء محطة معالجة سنيطة الرفاعيين بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال إنشاء محطة معالجة سنيطة الرفاعيين بمركز ومدينة فاقوس والتي ستعمل بطاقة انتاجية 12 ألف م3 / اليوم وبتكلفة 242 مليون و 240 ألف جنيه لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظًا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و356 مليون جنيه والتي تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

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شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه جاري تنفيذ مشرع إنشاء محطة معالجة سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بتكلفة 242 مليون و 240 ألف جنية , حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال التحضيرية بالمحطة إلى 97 % , وخدمات التصميم 63 %, وبلغت نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع الي 23 %, مؤكدًا أن الأعمال بالمشروع تسير علي قدم وساق لسرعة الإنتهاء من التنفيذ طبقًا للجدول الزمني المحدد , مشيرًا إلي أنه من المقرر الإنتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة نهاية العام الجاري ليعود بالنفع والفائدة على أهالي القرية.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار و التصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء وإستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

أوضحت وكيلة الوزارة إنه تم تشكيل حملة مكبره على المصانع برئاسة عبد الباسط عبدالنعيم وكيل مديرية التموين ومحمد سعد مدير عام الرقابة ورئيس قطاع تموين وسط الشرقية و أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات وتحرير المحضر رقم 946لسنة 2021جنح ا د ط بلبيس ضد س م ع لإدارته وتشغيله مصنع زيوت طعام بناحيه قرية السلام أول طريق العاشر بدون ترخيص من الجهات المختصه و تم التحفظ علي 30 طن زيوت طعام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الداله علي مصدرها.

كما تم تحرير المحضر رقم945 لسنة2021 جنح ا د ط بلبيس ضد "م م م " صاحب مصنع أسمدة ومبيدات زراعية بناحية قرية السلام اول طريق العاشر من رمضان لحيازته 185 شيكارة زنة الشيكارة الواحده 25 كجم أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.