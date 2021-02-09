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رياضة

بسبب أبو جبل.. رحيل أحد أفراد الجهاز الفني بالزمالك

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:30 م
أبو جبل
أبو جبل
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ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، اقتراب رحيل عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المصدر بالجهاز الفني، أن عمرو عبدالسلام يقترب من الرحيل عن منصبه بسبب تراجع مستوي محمد أبو جبل إضافة لـ خلافاته مع بعض حراس مرمى الفريق في الفترة الماضية.


ومن المقرر أن يتم حسم اسم البديل خلال الساعات المقبلة بالاتفاق مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض .


ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة .
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