"إنهم عديمو الرحمة".. الاتحاد الأوروبي يرفع سيف العقوبات بوجه روسيا

بعد أيام من عودته من زيارة رسمية إلى روسيا، لوح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على روسيا، بسبب ما وصفه بعدم احترامها لقواعد الديمقراطية.
وقال بوريل أمام البرلمان الأوروبي بعد عودته من موسكو، إن الحكومة الروسية لا تلتزم بالقانون الديمقراطي، وتمارس السلطوية بشكل متزايد، محذرًا من أن بروكسل قد تلجأ لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وفقًا لوكالة "رويترز".
واستدرك بوريل قائلًا: "إنهم عديمو الرحمة".
وتابع: "هيكل السلطة الحالي في روسيا، الذي يجمع بين المصالح الاقتصادية والسيطرة العسكرية والسياسية لا يترك مجالًا لسيادة القانون الديمقراطي".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضية، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة بوريل ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، طرد 3 موظفين في البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية بسبب مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة دعما للمعارض المعتقل، أليكسي نافالني.
وأثار القرار الذي جاء في نفس توقيت زيارة بوريل إلى موسكو غضبًا لدى الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ما دفع ألمانيا والسويد وبولندا، إلى طرد 3 دبلوماسيين روس في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.