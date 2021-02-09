"إنهم عديمو الرحمة".. الاتحاد الأوروبي يرفع سيف العقوبات بوجه روسيا

بعد أيام من عودته من زيارة رسمية إلى روسيا، لوح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على روسيا، بسبب ما وصفه بعدم احترامها لقواعد الديمقراطية.





وقال بوريل أمام البرلمان الأوروبي بعد عودته من موسكو، إن الحكومة الروسية لا تلتزم بالقانون الديمقراطي، وتمارس السلطوية بشكل متزايد، محذرًا من أن بروكسل قد تلجأ لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وفقًا لوكالة "رويترز".





واستدرك بوريل قائلًا: "إنهم عديمو الرحمة".





وتابع: "هيكل السلطة الحالي في روسيا، الذي يجمع بين المصالح الاقتصادية والسيطرة العسكرية والسياسية لا يترك مجالًا لسيادة القانون الديمقراطي".



