وزيرة الهجرة: جولة مفاوضات جديدة حول ملف أموال المصريين بالعراق

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، والنائبة سلاف درويش، والنائب أحمد السيد مهنى أحمد، وكيلا اللجنة، لمناقشة بيان الوزارة الذي تم إلقائه فى الجلسة العامة يوم الاثنين ٢٥ يناير، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج عمل الحكومة وما يدخل في اختصاص اللجنة.





و قدم النائب عادل عبدالفضيل عياد رئيس اللجنة الشكره للسفيرة نبيلة مكرم، مشيرا إلى إلمام أعضاء اللجنة بما تبذله الوزارة من مجهود مع الجاليات المصرية بالخارج.





من جانبها، أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها لحضور اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشيرة إلى أن ملف العمالة المصرية بالخارج، من أولويات برنامج عمل وزارة الهجرة، انطلاقا من تلبية احتياجاتها بمختلف شرائحها، وأهمها وفقا لطلبهم إنشاء صندوق خاص بهم لرعايتهم.





وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون الهجرة الذي انتهت منه الوزارة يلبي احتياجات العمالة ويعمل على دعم تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.





وقدمت السفيرة نبيلة مكرم شرحا للمقترح بما يتضمنه من بابين: الأول تنظيم الهجرة، والثاني يخص صندوق رعاية المصريين بالخارج والذي يشمل كافة أوجه رعاية المصريين بالخارج، من شحن جثامين ودعمهم في حالة الطوارئ، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة تفاصيله تمهيدًا لمناقشته بمجلس الوزراء.





واستعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة خلال أزمة العالقين المصريين بالخارج، موضحة أن الأزمة بدأت بعد وجود عدد من العاملين بالخارج في مصر لا يستطيعون العودة إلى عملهم في الخارج، ثم ظهرت أزمة العالقين بالخارج سواء ممن كانوا في رحلات عمل أو سياحة أو عمرة أو علاج، كاشفة أنه تم إعادة أكثر من ٧٧ ألف عالق مصري بالخارج خلال الموجة الأولى للإغلاق.





وحول أزمة العالقين الأخيرة، أكدت مكرم احترامها الكامل لسيادة الدول والقرارات الخاصة بها، وأنه عقب قرار عدد من الدول تعليق الطيران لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ومن بينها دول الكويت الشقيقة والتي كان من ضمن شروط السفر لها قضاء فترة حجر في دولة ترانزيت، وكان أغلب العالقين يقضون فترة حجر في دولة الإمارات، ومنهم من قضى فترة الحجر وفترة الحجز بالفنادق، ونفذت كافة إمكانياتهم المادية.





وتابعت وزيرة الهجرة أنه تم العمل مع مؤسسة مصر الخير وعدد من المصريين المقيمين بدولة الإمارات، ومنهم النائب عباس السادات، لتحمل النفقات الخاصة بـ العالقين حتى يتم فتح الطيران بدولة الكويت.





وأضافت أنه عقب تعليق الطيران مرة أخرى في الكويت لمدة أسبوعين، تم إصدار بيانات إعلامية وعقد غرفة عمليات الوزارة لحث المواطنين، ممن انتهت تأشيرة إقامته بالإمارات، على العودة للوطن مع الاتفاق مع شركات السياحة على عدم تحميل المواطنين أي غرامات، وبالفعل حتى اليوم تم عودة المصريين العالقين ٢٢٥ مصريا عادوا إلى أرض الوطن عقب عقد اجتماع مع نواب البرلمان ومصريين بالخارج بالتعاون مع ممثلي وزارة السياحة.





وحول ملف أموال المصريين العاملين بدولة العراق، قالت وزيرة الهجرة إن هناك تعاونا مع وزيرة الهجرة العراقية لتبادل الخبرات، وتم الاتفاق على اللقاء قريبا في العراق لبحث الموضوعات المعلقة وبينها مستحقات المصريين العاملين بالعراق بالتعاون مع الجهات المعنية.