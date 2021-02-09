رئيس البنك الزراعى يكشف تفاصيل مبادرة إعفاء الفلاحين من الديون

أعلن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، تفاصيل تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تسوية ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي، موضحا ان الفئات الحاصلة على قروض من ألف حتى ٢٥ ألف جنيه، سيتم إعفاءها تماما من أي مديونية لدى البنك، وان الفئات الحاصلة على قروض بقيمة أعلى من ٢٥ ألف جنيه سيدفعون نصف أصل المبلغ المقترض فقط، وسيتم تسوية مديوناتهم نهائيا.









جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة ما جاء في بيان وزير الزراعة اأمام البرلمان، بشأن دور وخطة البنك الزراعى في دعم القطاع.





وأضاف رئيس البنك الزراعى، ان تلك المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البنك لسداد مديونيات المزارعين، موضحا ان حجم المتعثرين لدى البنك بلغ ٣٢٨ الف عميل، بقيمة ٦.٣ مليار جنيه، وهو مبلغ كبير جدا.





وتابع فاروق، ان نحو ٣٠٧ الف من المتعثرين، قام البنك باتخاذ إجراءات قضائية ضدهم، وبموجب المبادرة، سيتم التنازل عن تلك القضايا، وتقنين أوضاعهم، ليتمكنوا من التعامل مع البنك وغيره من البنوك في أي وقت.





واستعرض رئيس البنك الزراعى، خطة تطوير البنك البنك، مؤكدا العمل على القيام بإعادة هيكلة للبنك، لاسيما بعد قيام محافظ البنك المركزى بدعم البنك بمبلغ ٢٠ مليار جنيه، مضيفا، وتطبيق قانون البنوك على البنك للتعامل بالقواعد المنظمة للبنوك.





وأشار الى البدء في تدريب موظفي البنك البالغ عددهم، ١٦ الف موظف، حيث تم الانتهاء من تدريب ٥ الاف موظف على خدمة العملاء، وكذلك تم إعادة البنية التحتية للبنك من ناحية الحاسب الى، حيث تم ربط الفروع ببعضها.





وأضاف، انهينا قروض ب ٤٥ مليار جنيه، ونسعى لتطبيق الشمول المالى والرقمية، بالإضافة الى وجود خطة لاستبدال الفروع الموجودة فى أدوار عليا، وكذلك مبادرة لدعم المحاصيل الزراعية ، وتطوير منظومة الرى، تماشيا مع خطة الدولة وذلك بفائدة ٥ في المائة، وكذلك مشروعات الطاقة الشمسية، ومشروع البتلو حيث استفاد منه نحو ١٥ الف عميل بنحو ٤.٥ مليار جنيه.





وتابع، أيضا نسعى لإعادة هيكلة الشركة الزراعية، لتستعيد دورها الذى بدأ يتقلص في السوق.









ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية دور البنك الزراعى في دعم قطاع الزراعة والفلاح المصرى، مشيرا الى دور البنك في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ودعم مشروعات الفلاحين المختلفة.





وحول مبادرة البنك لتسوية مديونيات الفلاحين، أوضح، انها مبادرة متميزة تحسب لرئيس الجمهورية، وتؤكد حرصه على مصلحة المزارعين ودعمه لهم، مضيفا، لم تحدث من قبل، وتتماشى مع توجه الدولة لدعم الفلاح، والقضاء على المشكلات التي يعانى منها.