إصابة 5 فى اصطدام سيارة تقل أطفالا بعامود إنارة في أجا

أصيب ٥ أشخاص بينهم ثلاثة أطفال فى حادث تصادم سيارة تستخدم فى نقل الأطفال من الحضانة بعامود إنارة، أثناء تفادى سائق السيارة لكلب ضال ظهر أمامهم بشكل مفاجئ على طريق منية سمنود سنبخت التابعة لمركز أجا بالدقهلية





وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزى بوصول كل من حسين حسين محمد 60 عاما سائق، ومقيم قرية الناصرية دائرة مركز سمنود بالغربية مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى وأخرى بالجبهة، و رضا البسطاويسى الصقر 36 عاما مشرفة حضانة بقرية منية سمنود دائرة مركز أجا ومقيم بذات القرية مصاب بجرح قطعى بالجبهة والطفلة اسيل حماده عبد المحسن 6 سنوات ومقيمة قرية سنبخت دائرة مركز أجا.





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال الثانى قرر بأنه حال سيرهما بالسيارة فإن قيادة الأول على الطريق الفرعى ما بين قريتين منيه سمنود وسنبخت دائرة مركز أجا لتوصيل أطفال بالحضانة المشار إليها لمحل إقامتهم اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة أثناء مفادتة حيوان (كلب ضال) ظهر فجأة أمام السيارة واصطدموا بعمود إنارة على جانب الطريق وحدوث إصابتهم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.





وأضاف أن السيارة كانت تقل خمس أطفال آخرين من الحضانة لتوصيلهم لمنزلهم بمنية سمنود، حيث أصيب اثنين منهم وتم نقلهم إلى مستشفى سمنود المركزى وباقى الأطفال وعددهم 3 بدون إصابات وتوجهو إلى منازلهم.





وبالانتقال إلى مكان الحادث والمعاينة، تبين وجود السيارة وحدوث إنحناء فى عمود الإنارة دون انقطاع التيار الكهربائى.



