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رياضة

سموحة يخضع لمسحة كورونا .. وسامى يدرس طلائع الجيش

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:34 م
سموحة
سموحة
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ريهام بكير
يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم الثلاثاء ، قبل 72 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق طلائع الجيش، فى مباراة الجولة القادمة من بطولة الدورى العام. 

ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى عودة نغمة الانتصارات مرة أخرى على حساب الطلائع.

وكان المدير الفنى قد رفض منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات، وواصل تجهيز الثنائى عرفة السيد ومحمد رزق من أجل المشاركة فى المباريات بعدما خضعوا لبرنامج تأهيلى خاص من أجل رفع معدل اللياقة البدنية قبل الدفع بهم خلال المباريات القادمة، خاصة فى ظل تلاحم المباريات هذا الموسم.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة الجيش، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز. وشاهد أحمد سامى عدة مباريات فريق الطلائع الذى سيواجه فى الدورى للتعرف على نقاط القوة والضعف خاصة وأن الفريق يضم لاعبين على مستوى عال هذا الموسم .

ويطمح مدرب سموحة فى تحقيق الفوز فى اللقاء للدخول إلى المربع الذهبى، خاصة وأن فريقه يمتلك ١٦ نقطة وبفارق نقطة واحدة عن انبى صاحب المركز الخامس فى الدورى العام.

وأيدى أحمد سامى ارتياحه الكبير بعد سلسلة العروض القوية التى قدمها الفريق مؤخرا فى الدورى عقب التدعيمات القوية التى تم ابرامها فى الميركاتو الشتوى الأخير خاصة مصطفى فتحى الوافد من الزمالك، والذى يقدم مستويات عالية ونجح فى إحراز 3 أهداف فى 3 مباريات متتالية، إضافة إلى أدائه للمباراة كاملة بنفس القوة، وهو ما ساعد الجهاز الفنى على تطوير أداء الفريق.

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