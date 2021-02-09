إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق المنصورة - ميت غمر

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "المنصورة - ميت غمر" امام قرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بعد اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها.







وكان اخطار ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ومصابين على طريق ميت غمر المنصورة أمام قرية بشلا دائره مركز ميت غمر.







وبانتقال ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السياره رقم د ه ب 6574 بيك أب قيادة إبراهيم علي مصطفى علي 25 عاما سائق ومقيم قرية صهرجت الصغرى دائرة مركز أجا باتجاه المنصورة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافه وانقلابه على جانب الطريق.









ونتج عن ذلك إصابة قائد السيارة و6 أشخاص من مستقلى السيارة بكدمات واشتباه كسور وتم نقلهم لمستشفى ميت غمر العام.







وبسؤال قائد السيارة، أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وأكد المصابون أنهم كانوا عائدين من عملهم بإحدى الأراضي الزراعية بزمام قرية شرنق دائرة مركز ميت غمر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2621 لسنة 2021 جنح مركز ميت غمر، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.